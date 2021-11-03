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جمال حمزة: محمد شريف من حقه أن يغضب

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جمال حمزة: محمد شريف من حقه أن يغضب جمال حمزة: محمد شريف من حقه أن يغضب

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أشاد جمال حمزة، لاعب الأسبق، بمهاجم النادي الأهلي محمد شريف؛ حيث يراه الأفضل في خلال الفترة الحالية.

وأكد حمزة في تصريحات: «من حق شريف من وجهة نظره أن يغضب من عدم مشاركته فهو قد يقول إنه هداف الدوري ويفعل ما عليه في التدريب ويريد أن يُشارك وقد يؤدي الأمور لشعوره بالضيق مع تواجد السوشيال ميديا، لكنه شارك أمام البنك الأهلي بتركيز وتوقع كرة الهدف وأُحييه على تفكيره».

وأتم لاعب الزمالك الأسبق، تصريحاته بقوله: «شريف لاعب خطير ويتوقع الكرة بشكل هائل وكذلك توقيت تحركاته جيد، وهذا أهم ما يميز المهاجم».

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