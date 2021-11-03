«زى النهارده» وفاة الفنانة مريم فخر الدين 3 نوفمبر 2014

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في 1 أغسطس 1933 وفى الفيوم ولدت الفنانة مريم فخر الدين وهى الأخت الكبرى للفنان يوسف فخر الدين، وحصلت على البكالوريا من المدرسة الألمانية ولم يكن التمثيل هو حلمها، إلا أنها اقتحمت العمل الفنى عقب فوزها من قبل مجلة «إيماج» الفرنسية بجائزة أجمل وجه، مما أهلها لأن تقوم بدور البطولة في أول أفلامها السينمائيةعام 1951 تحت عنوان «ليلة غرام» وقد اشتهرت في الخمسينيات والستينيات في السينما بأدوارالفتاة الرقيقة العاطفية، حتى أصبحت رمزاً للرومانسية، ولكنها نجحت في تنوع أدوارها لتخرج من هذه الشخصية النمطية التي برعت في أدائها في مطلع السبعينات اختلفت أدوارها على الشاشة بحكم السن وأصبحت تقوم بأدوار الأم وزوجة الأب في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية وقدمت حوالى 240 فيلماً من الأفلام البارزة في تاريخ السينما العربية، منها «حكاية حب، رد قلبى، اللقيطة، ملاك وشيطان، بئرالحرمان، الأيدى الناعمة، الأرض الطيبة، البنات والصيف،القصر الملعون، طائرالليل الحزين، شفاه لا تعرف الكذب، بصمات فوق الماء، احذروا هذه المرأة، النوم في العسل، يا تحب يا تقب، قشر البندق»، وتوفيت «زى النهارده» في 3 نوفمبر 2014 وكانت قد تزوجت للمرة الأولى عام 1952م من المخرج محمود ذو الفقار، وأنجبت منه ابنتها إيمان، وانفصلا في 1960، ثم تزوجت الدكتور محمد الطويل وأنجبت منه ابنها أحمد، وبعد 4 سنوات انفصلا، وفى 1968 تزوجت المطرب السورى فهد بلان إلا أن زواجهما لم يدم طويلاً وانفصلا، وتزوجت من شريف الفضالى ليكون زوجها الرابع، وانتهى هذا الزواج أيضاً بالطلاق.