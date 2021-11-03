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نجم على رادار أياكس الهولندي ..كريم حسن شحاتة يكشف التفاصيل

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نجم الزمالك على رادار أياكس الهولندي ..كريم حسن شحاتة يكشف التفاصيل نجم على رادار أياكس الهولندي ..كريم حسن شحاتة يكشف التفاصيل

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دخل أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، دائرة اهتمامات نادي أياكس الهولندي، تمهيدًا للتعاقد معه، خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي كريم حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة»:«مندوب من نادي أياكس الهولندي، سوف يحضر مباراة الأهلي والزمالك المقبلة، لمتابعة أحمد فتوح، ظهير أيسر القلعة البيضاء».

وأضاف: «المندوب سوف يصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لمتابعة أحمد فتوح، في مباراة القمة، لحسم القرار النهائي بشأن التعاقد معه».

يذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع الأهلي، الجمعة المقبل، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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