«حصلها هبوط سكري فظيع».. ابنة سهير البابلي تكشف تطورات جديدة في حالة والدتها الصحية

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كشفت ابنة الفنانة سهير البابلي، آخر تطورات حالتها بعد تعرضها لوعكة صحية، دخلت على آثرها العناية المركزة في أحد المستشفيات.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، التي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة «المحور»: «ماما كانت عملة عملية كبد زرعت فصين الكلام دا من 8 سنين، وهي بتاخد أدوية كتير من ساعتها».

وأضافت : «السنادي حصلت حاجات كتير من ضمنها عضلة القلب ومية على الرئة، وكان حصلها هبوط سكري فظيع، فروحنا واكشتفنا أن في مية على الرئة وجلطة بس عدت، وبعدها بيوم عضلت القلب وقفت، فا دي كانت مشكلة».

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1937 في مركز فارسكور في محافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وبدأت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين. لها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني كبير .