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أكد اللواء على درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول، يرغب في إقامة جميع مباريات المنتخب المقبلة على ستاد القاهرة وكذلك اللاعبين.

وقال على درويش في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الشمس»، إن مباراة المنتخب مع الجابون المقبلة، في تصفيات كأس العالم، لن تكون باستاد القاهرة ولكن جميع المباريات بعد ذلك ستقام على ستاد القاهرة.

وأشار إلى أنه يأمل أن يحضر 30 ألف مشجع في مباراة الاياب بين الاهلى والزمالك بالدورى المصرى، مضيفا أنه في حالة التزام الجماهير في المباراة المقبلة، سيكون من الطبيعى زيادة العدد في الدور الثانى وربما يحضر 30 الف مشجعا.

يذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع الأهلي، الجمعة المقبل على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.