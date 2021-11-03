أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق -
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان -
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات -
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو) -
عاجل | رحلات جماعية لرخص القيادة النسائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

علي درويش يكشف عودة منتخب للعب على القاهرة

Print
علي درويش يكشف عودة منتخب مصر للعب على ستاد القاهرة علي درويش يكشف عودة منتخب للعب على القاهرة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد اللواء على درويش رئيس هيئة القاهرة، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول، يرغب في إقامة جميع مباريات المقبلة على ستاد القاهرة وكذلك اللاعبين.

وقال على درويش في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الشمس»، إن مباراة المنتخب مع الجابون المقبلة، في تصفيات ، لن تكون باستاد القاهرة ولكن جميع المباريات بعد ذلك ستقام على ستاد القاهرة.

وأشار إلى أنه يأمل أن يحضر 30 ألف مشجع في مباراة الاياب بين الاهلى والزمالك بالدورى المصرى، مضيفا أنه في حالة التزام الجماهير في المباراة المقبلة، سيكون من الطبيعى زيادة العدد في الدور الثانى وربما يحضر 30 الف مشجعا.

يذكر أن سوف يلتقي مع الأهلي، الجمعة المقبل على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات

عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات

رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل

رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل

طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري»

طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري»

لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو)

لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو)