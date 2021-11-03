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الشيشيني: أفضل من الأهلي .. وهذه مشكلة الفريق الأحمر

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الشيشيني: الزمالك أفضل من الأهلي .. وهذه مشكلة الفريق الأحمر الشيشيني: أفضل من الأهلي .. وهذه مشكلة الفريق الأحمر

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قال سامي الشيشيني نجم السابق، إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أفضل في الناحية الفنية من النادي الأهلي، وذلك قبل مواجهة الفريقين في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، الجمعة المقبل، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سامي الشيشيني في تصريحات تليفزيونية :«الزمالك أفضل في الناحية الفنية من النادي الأهلي، حيث هناك ثبات في التشكيل والفريق لم يخسر منذ 25 مباراة، فضلا عن فوزه ببطولة الدوري وتأهله لنصف نهائي كأس ووصوله إلى دور المجموعات، لبطولة دوري ابطال افريقيا».

وأضاف: «الأهلي كيان كبير، يستطيع العودة سريعًا لمستواه، ولكن مشكلة الفريق الأحمر، عدم ثبات التشكيل في الفترة الأخيرة».

وتابع: «الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، يلعب في كل مباراة بتشكيل مختلف، حيث نجده في فترة من الفترات يعتمد على ياسر ابراهيم على حساب بدر بانون، والاعتماد على افشة، كجناح والجنوب افريقي بيرسي تاو، كمهاجم صريح، وهذا يؤثر بالسلب على اداء الفريق».

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