«البحوث الفلكية» توضح أبرز الكوكبات وتكشف أسباب تسميته «كوكبة الجبار»

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تعريف ما يسمي كوكبة الجبار، موضحا أنه سميت على اسم الصياد في الأساطير اليونانية، وهي واحدة من أبرز الكوكبات وأكثرها شهرة في السماء ويمكن رؤيتها في جميع أنحاء العالم.

وأضاف المعهد أن هناك ثلاثة نجوم Alnilam، Mintaka، Alnitak تشكل حزام الصياد، وهي أبرز النجوم في كوكبة الجبار.

نجم Betelgeuse هو ثاني ألمع نجم في الجبار ويمثل الكتف الأيمن للصياد ويمثل Bellatrix كتف الصياد الأيسر.

وتابع: النجوم الأخرى في الكوكبة تشمل Hatsya، التي تشكل طرف سيف الصياد الذي يتدلى من الحزام وMeissa التي تشكل رأس الصياد Saiph يمثل الركبة اليمنى Rigel وهو ألمع نجم في الكوكبة يمثل الركبة اليسرى للصياد.