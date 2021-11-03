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سامي الشيشيني: بدر بانون لاعب «بطئ» وياسر إبراهيم أفضل منه

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سامي الشيشيني: بدر بانون لاعب «بطئ» وياسر إبراهيم أفضل منه سامي الشيشيني: بدر بانون لاعب «بطئ» وياسر إبراهيم أفضل منه

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قال سامي الشيشيني نجم الأسبق، إن ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أفضل من المدافع المغربي بدر بانون، مؤكدًا أنه يستحق المشاركة بشكل أساسي في مباراة القمة.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، الجمعة المقبل، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سامي الشيشيني في تصريحات تليفزيونية :«ياسر إبراهيم، يستحق التواجد في التشكيل الأساسي للأهلي في مباراة القمة، فهو أفضل من المغربي بدر بانون».

وأضاف: «ياسر إبراهيم لاعب قوي وسريع على عكس بدر بانون، فهو كرته حلوة ويجيد بناء الهجمة، ولكنه لاعب بطئ، وهو ما قد يكون نقطة ضعف للأهلي».

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