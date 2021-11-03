محامي شيكابالا : اللاعب يحق له المشاركة في مباراة القمة

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أكد كمال شعيب، محامي شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن قانونا عقوبة اللاعب تم إيقافها، مشيرا إلى أنه يحق له المشاركة في المباراة المقبلة أمام الأهلي في بطولة الدوري.

وقال شعيب في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة»: «إدارة الزمالك تتعامل مع قضية شيكابالا برقي وترغب في إنهائها بشكل ودي».

وأضاف: «الحكم الذي حصل عليه شيكابالا بإلغاء إيقافه يجب تنفيذه من قبل اتحاد الكرة، وأرسلنا اليوم إنذار على يد محضر للاتحاد، وهم لم يطعنوا على القرار وكانت أخر مهلة امس».

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بالجولة الثالثة من عمر الدوري