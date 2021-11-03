أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق -
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان -
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات -
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو) -
عاجل | رحلات جماعية لرخص القيادة النسائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محامي شيكابالا : اللاعب يحق له المشاركة في مباراة القمة

Print
محامي شيكابالا : اللاعب يحق له المشاركة في مباراة القمة محامي شيكابالا : اللاعب يحق له المشاركة في مباراة القمة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد كمال شعيب، محامي شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن قانونا عقوبة اللاعب تم إيقافها، مشيرا إلى أنه يحق له المشاركة في المباراة المقبلة أمام الأهلي في بطولة الدوري.

وقال شعيب في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة»: «إدارة الزمالك تتعامل مع قضية شيكابالا برقي وترغب في إنهائها بشكل ودي».

وأضاف: «الحكم الذي حصل عليه شيكابالا بإلغاء إيقافه يجب تنفيذه من قبل اتحاد الكرة، وأرسلنا اليوم إنذار على يد محضر للاتحاد، وهم لم يطعنوا على القرار وكانت أخر مهلة امس».

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل، على القاهرة الدولي، بالجولة الثالثة من عمر الدوري

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات

عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات

رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل

رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل

طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري»

طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري»

لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو)

لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو)