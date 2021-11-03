هيثم عرابي يكشف سبب العمل في بلقاس بعد الرحيل عن الأهلي

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قال هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إنه فضل العمل بنادي بلقاس، على الرغم من العروض التي تلقاها من أندية بالدوري الممتاز بعد الرحيل عن الأهلي، لعشقه التحدي.

وأضاف عرابي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن والده كان سببًا في العمل بنادي بلقاس، خاصة وأنه يحلم بالتأهل من الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم الممتاز، موضحًا أن فريقه خاض حتى الآن 5 مباريات فاز فيهم جميعًا ليتصدر الترتيب.

واستكمل تصريحاته، أن النجاح في النادي الأهلي ليس صعبًا على الإطلاق خاصة وأنه منظومة متكاملة الأركان، مشيرًا إلى أن بلقاس يمتلك لاعبين مميزين للغاية، بينما سيجلس مع مجلس الإدارة الحالي لمعرفة طموحاتهم.