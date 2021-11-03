نجوم ينضمون لمبادرة إلهام شاهين ويتبرعون بأعضائهم .. انتصار الأحدث ورانيا يوسف الأبرز

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ما زالت مباردة الفنانة الكبيرة إلهام شاهين الخاصة بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، تتوالى ليس على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن داخل الوسط الفني أيضا حيث أعلن عدد كبير من نجوم الفن نيتهم بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، ومن بينهم

انتصار

قالت الفنانة انتصار عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبدالفتاح خلال برنامج «تحت الشمس»: «متبرعش ليه، هنبقى متنا خلاص، مفيش حاجة هتنقص منك أو تضايقك».

وأضافت: «حتى وإنت بتقابل رب كريم مش عايز حد ياخد حاجة منك، على الأقل يتحط في حسناتك إنك أنقذت حياة طفل صغير، أو شاب في بداية حياته، أو شابة جميلة عايزة تخلف وتعمل أسرة، أو رب أسرة بيرعى أطفال».

رانيا يوسف

وأيضاً أنضمت الفنانة رانيا يوسف، لمبادرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وقالت إنها اتخذت هذا القرار قبل سنوات، وأعلنته في أحد البرامج التليفزيونية، وإنها كتبت الأمر في وصيتها.

لوسي

أكدت الفنانة لوسي إنها ستقدم على كتابة ذلك الأمر في وصيتها مضيفة أنها ستنفذ فوراً ذلك لو أفتى شيخ الأزهر بجواز التبرع بالأعضاء حتى تنال الثواب.

محمد العدل

دعم المنتج محمد العدل فكرة التبرع بالأعضاء التي أطلقتها إلهام شاهين، وكتب منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً :«أتفق معك وأعلن تبرعي بأي عضو من أعضائى قد يفيد غيري بعد وفاتي، لا أعرف إن كان سيتبقى بعد هذا العمر مايفيد من أعضائى أو لا».

ياسمين رحمي

شاركت ايضًا الفنانة الشابة ياسمين رحمي في حملة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، قائلة: «الإنسان لما بيموت بنوزع متعلقاته صدقة للناس تستفيد منها وتدعيله وبنوزع فلوسه وممتلكاته القيمة، حسب القانون أو حسب وصيته، لذلك قررت أوصي بتوزيع أعضاء جسدي بعد موتي لأي إنسان محتاج لها في علاجه؛ ما اعتقدش إن ربنا هيزعل مني إني هتبرع بأعضائي وأنقذ بيها حياة إنسان بدل ما تاكلها الدود وأتمنى يكون فيه خانة في البطاقة تنص على قرار أي متبرع لتسهيل الإجراءات زي ما في معظم البلاد موجود».