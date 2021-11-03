بسمة وهبة لموسيماني: «من الاستاد للمطار يا كوتش»

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طالب الإعلامية بسمة وهبة، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الأهلى بحجز تذكرة والعودة لبلاده مباشرة بعد مباراة القمة بعد غدا الجمعة أمام الزمالك.

وقالت بسمة وهبة التى أعلنت انتمائها للنادي الأهلي أنه على موسيماني التوجه مباشرة من استاد القاهرة إلى مطار القاهرة، واستقلال الطائرة والعودة لبلاده في حالة التعادل أمام الزمالك في مباراة القمة المقبلة.

وأضافت أن موسيماني فشل مع الأهلي وأداء الفريق لا يرضي طموحنا كجمهور، فضلا عن أن الإدارة سبقت وتهاونت مع موسيماني في فترات سابقة.

وسبق وانتقدت بسمة وهبه أداء إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في العديد من الأمور الفنية التي تخص الفريق، خصوصا بعد خسارة الدوري والسوبر المحلي.