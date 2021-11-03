نادر السيد : شيكابالا من حقه المشاركة في مباراة القمة

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أكد نادر السيد حارس مرمى المنتخب الوطني الأسبق أن إسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لحكام مصريين أمر إيجابي يحسب لمنظومة الكرة المصرية في الوقت الحالي.

وأشار نادر السيد عبر برنامج البريمو إلى أن الأهلي والزمالك في أتم الجاهزية لخوض لقاء القمة خاصة بعد الوصول لمستويات جيدة من الفورمة البدنية.

وأوضح أن مسألة مشاركة شيكابالا في مباراة القمة أمر منطقي في ظل قرار مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية بإلغاء عقوبة اللاعب.

وأكد حارس مرمى المنتخب الوطني الأسبق أن رابطة الأندية مطالبة بالتدخل بإلغاء عقوبة شيكابالا بعد قرار مركز التسوية، خاصة أنه من الأمور القانونية.