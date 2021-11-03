شوبير يكشف مفاجأة الأهلي في مباراة القمة

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة في تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، في اطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال احمد شوبير في تصريحات تليفزيونية :«الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيخوض مباراة القمة، بخطته القديمة 4- 2- 3 -1».

وأضاف : «موسيماني، بنسبة كبيرة سيعتمد على اللاعب الجنوب افريقي بيرسي تاو، في مركز الجناح الأيسر ومحمد مجدي افشة، في مركز صانع الألعاب، والمفاجأة أنه سيعتمد على حسين الشحات، بصفة أساسية كجناح أيمن، ومحمد شريف، كمهاجم صريح».