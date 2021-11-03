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ليفاندوفسكي يتفوق على محمد صلاح في قائمة الهدافين لدوري أبطال أوروبا

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ليفاندوفسكي يتفوق على محمد صلاح في قائمة الهدافين لدوري أبطال أوروبا ليفاندوفسكي يتفوق على محمد صلاح في قائمة الهدافين لدوري أبطال أوروبا

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حقق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، رقمًا قياسيًّا جديدًا، خلال مباراة البافاري ضد بنفيكا البرتغالي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفًا في مرمى بنفيكا، عند الدقيقة 26 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات العالمية في كرة القدم، فإن ليفاندوفسكي هو سادس لاعب يسجل هدفًا في المباراة رقم 100 له بدوري أبطال أوروبا، بعد تيري هنري، نجم أرسنال وبرشلونة السابق.

وزلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم إيه سي ميلان، وكريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، وأندريا بيرلو، نجم ميلان ويوفنتوس السابق، وتوني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد.

كما وصل ليفاندوفسكي للهدف رقم 6 له في دوري أبطال أوروبا، للموسم الحالي، ليتخطى رقم الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، صاحب الخمسة أهداف، ويصبح ثاني هدافي البطولة، خلفًا لسيباستيان هيلر، مهاجم أياكس أمستردام الهولندي.

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