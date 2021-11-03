أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق -
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان -
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات -
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو) -
عاجل | رحلات جماعية لرخص القيادة النسائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ارتفاع عدد ضحايا حاث طريق أبوسمبل إلي 8 وفيات

Print
ارتفاع عدد ضحايا حاث طريق أبوسمبل إلي 8 وفيات ارتفاع عدد ضحايا حاث طريق أبوسمبل إلي 8 وفيات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تداعيات حادث تصادم سيارتين عند الكيلو ٤٦ بطريق أسوان / أبوسمبل إحداهما ميكروباص أجرة رقم ص و ق ٢٦٥٨، والأخرى ملاكي رقم ص س ب ٦٨٤٧ ما أودى بحياة ٨ مواطنين وإصابة ١٠ آخرين، بعضهك إصابات خطيرة ، تم تحويلهم لأقسام الجراحة العامة العظام للتدخل الجراحي والعلاجي المناسب لكل حالة.

وكلف محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء أيمن رضا بزيارة المصابين بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى أسوان الجامعي، رافقه خلالها الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة.

ووجه محافظ أسوان بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الكاملة، وعمل الإسعافات الأولية لجميع المصابين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان

عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات

عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات