ارتفاع عدد ضحايا حاث طريق أبوسمبل إلي 8 وفيات

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تداعيات حادث تصادم سيارتين عند الكيلو ٤٦ بطريق أسوان / أبوسمبل إحداهما ميكروباص أجرة رقم ص و ق ٢٦٥٨، والأخرى ملاكي رقم ص س ب ٦٨٤٧ ما أودى بحياة ٨ مواطنين وإصابة ١٠ آخرين، بعضهك إصابات خطيرة ، تم تحويلهم لأقسام الجراحة العامة العظام للتدخل الجراحي والعلاجي المناسب لكل حالة.

وكلف محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء أيمن رضا بزيارة المصابين بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى أسوان الجامعي، رافقه خلالها الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة.

ووجه محافظ أسوان بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الكاملة، وعمل الإسعافات الأولية لجميع المصابين.