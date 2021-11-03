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كارتيرون يجري تعديل علي مران الأخير قبل معسكر القمة

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كارتيرون يجري تعديل علي مران الزمالك الأخير قبل معسكر القمة كارتيرون يجري تعديل علي مران الأخير قبل معسكر القمة

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبه، اليوم الأربعاء، على مجموعتين استعدادا للقاء القمة المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وستخوض المجموعة الأولى تدريبها في الساعة الحادية عشرة صباح غدٍ على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على أن تخوض المجموعة الثانية تدريبها في الثالثة عصرا.

ومن المقرر أن يعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق عقب التدريب للانتظام في معسكر مغلق غدا الأربعاء عقب التدريب استعدادا للقاء القمة المرتقب.

وكان الزمالك قد فاز على إنبي في الجولة الأولى بهدفين دون رد، قبل أن يفوز على طلائع الجيش بنفس النتيجة في الجولة الثانية.

المصرى اليوم

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