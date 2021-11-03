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رئيس هيئة القاهرة: مباراة القمة اختبار حقيقي للجماهير

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رئيس هيئة ستاد القاهرة: مباراة القمة اختبار حقيقي للجماهير رئيس هيئة القاهرة: مباراة القمة اختبار حقيقي للجماهير

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أكد اللواء على درويش رئيس هيئة القاهرة، أن إقامة مباراة القمة بين والاهلى بحضور جماهيرى يصل إلى 2000 مشجع فرصة جيدة لظهور المباراة بالشكل الامثل.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، في اطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال على درويش في تصريحات تليفزيونية:«مسألة عدم حضور الجماهير للمباريات باتت مسألة مملة ولا يصح ألا نلعب بدون جماهير لمدة وصلت إلى 10 سنوات».

وأضاف أن الجماهير في اختبار في مباراة القمة وعليهم أن يقدموا رسالة بأنه يجب عودة الجماهير بشكل طبيعى بعيدًا عن التعصب الأعمي».

وتابع أن هناك جهود كبيرة لظهور مباراة القمة بشكل مثالى وظهور الاستاد في ابهى صورة، مؤكدًا أنه يعد الجميع بأن يظهر الاستاد في مباراة القمة زى العروسة.

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