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أكد اللواء على درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة، أن إقامة مباراة القمة بين الزمالك والاهلى بحضور جماهيرى يصل إلى 2000 مشجع فرصة جيدة لظهور المباراة بالشكل الامثل.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، في اطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال على درويش في تصريحات تليفزيونية:«مسألة عدم حضور الجماهير للمباريات باتت مسألة مملة ولا يصح ألا نلعب بدون جماهير لمدة وصلت إلى 10 سنوات».

وأضاف أن الجماهير في اختبار في مباراة القمة وعليهم أن يقدموا رسالة بأنه يجب عودة الجماهير بشكل طبيعى بعيدًا عن التعصب الأعمي».

وتابع أن هناك جهود كبيرة لظهور مباراة القمة بشكل مثالى وظهور الاستاد في ابهى صورة، مؤكدًا أنه يعد الجميع بأن يظهر الاستاد في مباراة القمة زى العروسة.