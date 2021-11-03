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جبروت أب في الفيوم .. أطلق النيران على زوجته وحماته وخطف أطفاله رهينة للهروب من الأمن

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جبروت أب في الفيوم .. أطلق النيران على زوجته وحماته وخطف أطفاله رهينة للهروب من الأمن جبروت أب في الفيوم .. أطلق النيران على زوجته وحماته وخطف أطفاله رهينة للهروب من الأمن

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شهدت منطقة منشأة عبدالله في محافظة الفيوم ، حالة من الرعب بعد أن أطلق زوج النار على زوجته وحماته، وقام بخطف أبناءه من المنزل وفرا هاربا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تلقت بلاغ من شرطة النجدة بسماع أهالي منطقة منشأة عبدالله بمحافظة الفيوم دوي أطلاق النيران وصوت صرخات واستغاثة من المجني عليها داخل منزل مسجل خطر بمدخل القرية المجاور للطريق الدائري في الفيوم، وانتقل ضباط الشرطة إلى مكان البلاغ.

وقالت التحريات الأولية إن رجل خمسيني تبين أنه مسجل خطر قام بإطلاق النيران على أسرته ثم أغلق المنزل وفرا هاربا بعد أن خطف أبناءه رهينة ليحتمي بهم من أجهزة الأمن.

وأضافت التحريات، أن المتهم نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة أخرج على أثرها سلاح ناري، وأطلق النيران على زوجته ثم على حماته التي تصادف تواجدها داخل المنزل في هذا التوقيت، ولم تكشف التحريات عن عدد المصابين وضحايا الحادث.

وطوقت الأجهزة الأمنية، المنزل الذي شهد إطلاق النيران بكثافة، بعد أن اتخذ الجاني أبناءه رهينة داخل منزل مهجور ليحتمي بهم من المطاردات الأمنية

كشفت التحريات أن المتهم هدد الأجهزة الأمنية بقتل أبناءه في حالة اقتراب منه، والقبض عليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها للقبض على المتهم دون المساس بأبنائه أو إلحاق أى ضرر بهم.

المصرى اليوم

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