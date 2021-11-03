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رسميا .. رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف عن مفاجأة في مباراة القمة

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رسميا .. رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف عن مفاجأة في مباراة القمة رسميا .. رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف عن مفاجأة في مباراة القمة

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أعلن على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، جاهزية ملعب استاد القاهرة لمباراة القمة المقبلة.

وقال درويش في تصريحات تليفزيونية: سيعجبكم ملعب استاد القاهرة فهو أفضل ملعب موجود في وأفريقيا، وأتمنى أن يُمتعنا الفريقان بالمباراة أيًا كانت النتيجة وأن يُصفق جمهور الفريقين لبعضهما البعض ليكون الأمر نواة لزيادة عدد الحضور الجماهيري«.

وأتم رئيس هيئة استاد القاهرة تصريحاته بقوله: «جميع المقاعد في الملعب مُرقمة وعدد الحضور سيكون قليلًا والحجز عن طريق موقع تذكرتي، متمنيا أن تمر المباراة على خير، مشيرا إلى أنه سيكون هناك منافذ للطعام والشراب للجماهير كما حدث في بطولة أفريقيا والتطوير في الملعب سيُسعد الناس».

المصرى اليوم

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