مسؤول تعاقدات الأهلي لرمضان صبحي : عودتك للنادي مستحيلة لهذا السبب

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أكد هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أن إذا كانت مصلحة الأهلي هي التعاقد مع أي لاعب في الزمالك سأحارب لضمه.

وقال هيثم عرابي في تصريحاته تليفزيونية إلى أنه لو كان مسئولا في الأهلي لتحركت لضم أشرف بن شرقي من الزمالك.

وتابع أن الأهلي لم يجبر كهربا على ضمه، واللاعب رحل عن الزمالك كخطوة للانضمام للقلعة الحمراء، مشيرا إلى أن كهربا لاعب كبير ويسعى لتقديم أفضل ما لديه للأهلي، كهربا يخشى خسارة الأهلي.

وأتم أنه أخطأ وكان عاطفي في هجومه على رمضان صبحي، لانه كان سيصبح أسطورة للأهلي ورحيله خسارة كبيرة.

وأختتم تصريحاته قائلا: «عودة رمضان صبحي للأهلي مستحيلة، ولا يوجد مسؤول في الأهلي كان يرغب في تطفيش رمضان صبحي».