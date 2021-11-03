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هيثم عرابي يكشف تفاصيل رحيل موسيماني عن الأهلي

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هيثم عرابي يكشف تفاصيل رحيل موسيماني عن الأهلي هيثم عرابي يكشف تفاصيل رحيل موسيماني عن الأهلي

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أكد هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالأهلي، أنه قبل العمل بنادي بلقاس لأننه يعشق التحدي.

وقال هيثم في تصريحات تليفزيونية إلى أن النجاح في الأهلي ليس صعبا لأنه منظومة متكاملة. وأضاف أنه يستطيع التواجد في الدوري الممتاز في حالة واحدة إذا وقف إدارة بلقاس في ضهره .

وتابع أن مباراة الأهلي والزمالك خارج التوقعات، لأن الأهلي يعاني من كثرة النجوم في كل مركز وقائتمة تملك لاعبين أكثر نجوما من .

وأردف أن مباراة الزمالك صعبة على الأهلي، لأن هناك الكثير كان رافضا وجود موسيماني منذ تعيينه.

وأتم أن موسيماني لو أراد الرحيل عن الأهلي لفعل ذلك في أكثر من مرة.

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