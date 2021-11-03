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لمخاوف حول الخصوصية.. "فيسبوك" يوقف خدمة التعرُّف على الوجوه

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لمخاوف حول الخصوصية.. "فيسبوك" يوقف خدمة التعرُّف على الوجوه لمخاوف حول الخصوصية.. "فيسبوك" يوقف خدمة التعرُّف على الوجوه
"ميتا": إغلاق النظام سيؤدي لحذف أكثر من مليار شخص من هذه القوالب

لمخاوف حول الخصوصية..

أعلن موقع فيسبوك أمس الثلاثاء أنه أغلق نظام التعرُّف على الوجه، وحذف بيانات بصمة الوجه لمليار مستخدم، استجابة لمخاوف أُثيرت بشأن الخصوصية، حسب "سبوتنيك".

وتفصيلاً، جاء إعلان عملاق مواقع التواصل الاجتماعي في وقت تعاني فيه الشركة واحدة من أسوأ أزماتها على الإطلاق بعد تسريب وثائق داخلية إلى المراسلين والمشرعين والمنظمين الأمريكيين.

وقالت الشركة الأم "ميتا" في بيان: "هناك الكثير من المخاوف بشأن مكانة تقنية التعرُّف على الوجه في المجتمع، ولا يزال المنظمون في طور تقديم مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم استخدامها".

وأضافت الشركة: "نعتقد وسط حالة عدم اليقين المستمرة حيال الخدمة أن قصر استخدام التعرف على الوجه في مجموعة ضيقة من حالات الاستخدام أمرٌ مناسب".

وقال البيان إن إغلاق هذا النظام "سيؤدي إلى حذف أكثر من مليار شخص من قوالب التعرف على الوجه الفردية".

ولم يوضح البيان موعد دخول التغييرات حيز التنفيذ، لكن حال حدوث ذلك سيشعر بها المستخدمون على نطاق واسع؛ إذ يستخدم الخدمة يوميًّا أكثر من ثلث مستخدمي فيسبوك.

وفي وقت سابق غيَّرت الشركة الأم اسمها إلى "ميتا" في محاولة لتجاوز كونها اجتماعية مليئة بالفضائح إلى رؤيتها للواقع الافتراضي للمستقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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