شوبير يوجه رسالة إلى الشناوي بشأن مباراة القمة

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أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لديه رغبة في المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، في اطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» ، إن محمد الشناوي لديه اصرار كبير على المشاركة في مباراة الزمالك، والحارس لم يشارك في مباراة المرج الودية، حتى يتأكد أنه جاهزًا للمشاركة في المباريات».

ووجه شوبير، رسالة إلى الشناوي، قائلاً: «اياك أن تلعب مباراة القمة وأنت لست سليمًا بنسبة 100٪؜ حتى لا تتفاقم الإصابة».