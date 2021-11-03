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شوبير يوجه رسالة إلى الشناوي بشأن مباراة القمة

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شوبير يوجه رسالة إلى الشناوي بشأن مباراة القمة شوبير يوجه رسالة إلى الشناوي بشأن مباراة القمة

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أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لديه رغبة في المشاركة في مباراة القمة أمام .

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، الجمعة المقبل، على القاهرة، في اطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» ، إن محمد الشناوي لديه اصرار كبير على المشاركة في مباراة الزمالك، والحارس لم يشارك في مباراة المرج الودية، حتى يتأكد أنه جاهزًا للمشاركة في المباريات».

ووجه شوبير، رسالة إلى الشناوي، قائلاً: «اياك أن تلعب مباراة القمة وأنت لست سليمًا بنسبة 100٪؜ حتى لا تتفاقم الإصابة».

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