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أمين عام الأمم المتحدة: استقرار إثيوبيا أصبح على المحك

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أمين عام الأمم المتحدة: استقرار إثيوبيا أصبح على المحك أمين عام الأمم المتحدة: استقرار إثيوبيا أصبح على المحك

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دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إجراء حوار وطني شامل لحل الأزمة في إثيوبيا، مشيرا إلى أن يشعر بالقلق بسبب التطورات الأخيرة في البلاد وتلويح جبهة تيغراي بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك،: «الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وإعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا، مشيرا إلى أن استقرار البلاد والمنطقة أصبح على المحك.وفقاً ما نقلته وكالة سبوتنيك.

وأكد أن جوتيريش جدد دعوته إلى وقف الأعمال القتالية بصورة فورية وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مؤكدا أهمية إجراء حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة.

وقد أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في وقت سابق منذ ساعات، فرض حالة الطوارئ في البلاد ودعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لتجاوز ما وصفه بـ «المحنة»، التي تشهدها البلاد. وجاء إعلان أبي أحمد إثر تصاعد المواجهة بين وجبهة تحرير تيجراي، التي أعلنت انضمامها إلى جيش تحرير أورومو، التي تقاتل الحكومة المركزية ولوحت بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا.

المصرى اليوم

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