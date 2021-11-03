شوبير يكشف عن حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الحكم محمد عادل هو من سيدير لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2021-2022.

وأضاف شوبير خلال تصريحات متلفزة: «محمد عادل اقترب بشدة من إدارة مباراة القمة وليس إبراهيم نور الدين».

وكانت لجنة الحكام الرئيسية تفاضل بين الثنائي محمد عادل وإبراهيم نور الدين بعد قرار اسناد المباراة لحكم وطني وعدم الاستعانة بالأجانب.

ويلتقي الأهلي والزمالك باستاد القاهرة الدولي مساء الجمعة المقبل في قمة الدوري المصري الممتاز.