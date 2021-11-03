دياب: هناك عقوبات رادعة ضد أي متجاوز في مباراة القمة

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أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على أي متجاوز من الجماهير خلال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، في اطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد دياب، في تصريحات تليفزيونية : «عقوبات رادعة في إنتظار أي تجاوز أو خروج عن الروح الرياضية خلال مباراة القمة وذلك للحفاظ على الشكل المتميز للدوري هذا الموسم»، مشيرًا:«هناك مسؤولية كبيرة على أعضاء المنظومة الكروية لنبذ التعصب».

واضاف:«انا على ثقة كبيرة بأن جمهور الكرة سيكون على قدر كبير من المسؤولية، يجب أن نظهر الصورة الحقيقية للجمهور المصري خلال مباراة القمة».

وتابع :«واثق جدًا في قدرة الجماهير على ضبط النفس وتحمل المسؤولية»، مشيرا:«العلاقة بين ادارتي الاهلي والزمالك جيدة للغاية، واري أن الاجهزة الفنية واللاعبين سيكونوا على قدر المسؤولية».