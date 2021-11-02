«رغم إعلان الحفل كامل العدد المقاعد خاليه».. سميرة سعيد تحيي ثاني أيام الموسيقى العربية

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أحيت الديفا سميرة سعيد حفلها بدار الأوبرا المصرية الذي انطلق منذ قليل ضمن فعاليات ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين.

وغردت سميرة سعيد بأكثر من أغنية تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ورغم إعلان أن الحفل كامل العدد، إلا أنه كان هناك العديد من المقاعد الخاليه.

وانطلقت فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة، أمس الإثنين، بدار الأوبرا المصرية، بحفل تسجيلي عن مجمل دورات المهرجان احتفاءً برئيسته ومؤسسته الراحلة د. رتيبة الحفني، وتقدم الحفل الذي بدأ بعزف السلام الجمهوري الإعلامية جاسمين طه زكي، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، د.مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، جيهان مرسى، مدير المهرجان.

الدورة 30 من مهرجان الموسيقي العربية من المقرر أن تشهد تكريم عدد كبير من نجوم الفن والموسيقى في مقدمتهم الملحن محمد ضياء، المطرب السعودي عبادي الجوهر والمطرب اللبناني مروان خوري.