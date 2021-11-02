أخبار عاجلة

اليوم.. مطارا الغردقة وشرم الشيخ يستقبلان أولى الرحلات الشارتر الروسية -
«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر -
ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.. "السعدون" تطرح مزادًا علنيًا إلكترونيًا لبيع عقارات مُنوعة بمدينة الرياض -
انتشار كورونا في أوروبا "يثير القلق" وأمريكا تضع دولاً أوروبية في قائمة "الأعلى خطورة" -
ضحايا كورونا في 3 دول.. 126 وفاة جديدة بالبرازيل و54 بمصر و3 بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«رغم إعلان الحفل كامل العدد المقاعد خاليه».. سميرة سعيد تحيي ثاني أيام الموسيقى العربية

Print
«رغم إعلان الحفل كامل العدد المقاعد خاليه».. سميرة سعيد تحيي ثاني أيام الموسيقى العربية «رغم إعلان الحفل كامل العدد المقاعد خاليه».. سميرة سعيد تحيي ثاني أيام الموسيقى العربية

لاقتراحات اماكن الخروج

أحيت الديفا سميرة سعيد حفلها بدار الأوبرا المصرية الذي انطلق منذ قليل ضمن فعاليات ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين.

وغردت سميرة سعيد بأكثر من أغنية تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ورغم إعلان أن الحفل كامل العدد، إلا أنه كان هناك العديد من المقاعد الخاليه.

وانطلقت فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة، أمس الإثنين، بدار الأوبرا المصرية، بحفل تسجيلي عن مجمل دورات المهرجان احتفاءً برئيسته ومؤسسته الراحلة د. رتيبة الحفني، وتقدم الحفل الذي بدأ بعزف السلام الجمهوري الإعلامية جاسمين طه زكي، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، د.مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، جيهان مرسى، مدير المهرجان.

الدورة 30 من مهرجان الموسيقي العربية من المقرر أن تشهد تكريم عدد كبير من نجوم الفن والموسيقى في مقدمتهم الملحن محمد ضياء، المطرب السعودي عبادي الجوهر والمطرب اللبناني مروان خوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. مطارا الغردقة وشرم الشيخ يستقبلان أولى الرحلات الشارتر الروسية

اليوم.. مطارا الغردقة وشرم الشيخ يستقبلان أولى الرحلات الشارتر الروسية

«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر

«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)