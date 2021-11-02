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ضبط 6 بحوزتهم بانجو وحشيش في أسوان

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ضبط 6 بحوزتهم بانجو وحشيش في أسوان ضبط 6 بحوزتهم بانجو وحشيش في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الثلاثاء، القبض على 6 اشخاص بحوزتهم 1.750 كجم من مخدر البانجو و100 جرام من مخدر الحشيش.

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائى استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

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