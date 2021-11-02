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التحريات تكشف المتهم بسرقة فيلا نادية الجندي (تفاصيل)

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التحريات تكشف المتهم بسرقة فيلا نادية الجندي (تفاصيل) التحريات تكشف المتهم بسرقة فيلا نادية الجندي (تفاصيل)

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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بـ الجيزة مساء الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة في واقعة سرقة فيلا الفنانة نادية الجندي .

ورصدت كاميرات المراقبة الواقعة، وتبين أن الخادمة التي تعمل لدى نجمة الجماهير وراء واقعة السرقة من داخل الفيلا المملوكة للفنانة بمنطقة المنصورية في الجيزة .

وذكرت التحريات أن الفنانة تقدمت إلى الأجهزة الأمنية ببلاغ تفيد باختفاء وسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل فيلتها بمنطقة كرداسة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

كانت شرطة كرداسة تلقت بلاغًا بتعرض فيلا الفنانة نادية الجندي للسرقة، وتشكل فريق بحث، وبعد تفريغ الكاميرات، وإجراء التحريات تبين أن خادمة التي تعمل في الفيلا وراء ارتكاب الواقعة وسرقة مصوغات ذهبية الخاصة بالفنانة.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت بالواقعة، وتمت إعادة المسروقات للفنانة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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