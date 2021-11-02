النصر : مشاركة "حمدالله " و "مادو" .. وجاهزية الثلاثي لمواجهة الشباب

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أنعش ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي النصر عبدالرزاق حمدالله وعبدالله مادو، اليوم الثلاثاء، تدريبات الأصفر، وذلك تحضيرًا لـ"كلاسيكو" الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الشباب.

وأدى الثنائي حمد الله ومادو تمارين لياقية انفرادية.

كما اكتملت جاهزية البرازيلي أنسيلمو، وعبد الإله العمري، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

وكان مدرب الفريق البرتغالي بيدرو، قد ألقى محاضرة فنية عبر الفيديو في صالة الاجتماعات.