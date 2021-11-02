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منتدي رجال الأعمال العرب في الصين يوضح أبعاد قرار بكين بتخزين الغذاء

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منتدي رجال الأعمال العرب في الصين يوضح أبعاد قرار بكين بتخزين الغذاء منتدي رجال الأعمال العرب في الصين يوضح أبعاد قرار بكين بتخزين الغذاء

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أصدر منتدي رجال الاعمال العرب في الصين بيان يوضح تداعيات التصريحات الأخيرة لوزارة التجارة الصينية بشأن دعوة المواطنين لشراء وتخزين السلع الضرورية.

وقال المنتدي، انه تم رصد الكثير من المعلومات والتحليلات في وسائل الاعلام تفيد بحدوث موجات ارتفاعات في السلع، لافتا إلى بيان الصينية قبل قليل الذي دعا إلى عدم الذهاب بعيدا في التفسيرات وان المنشور الصادر يخص البؤر التي ظهرت بها بعض حالات الإصابة بوباء الكورونا وأغلقت على اترها تلك المناطق.

وأضاف المنشور ان المنتدي ينفي من جانبه وجود موجات شراء أو تخزين للمواد الغذائية في الصين. واكد على طمأنه رجال الاعمال والمهتمين بالشأن الصيني.

المصرى اليوم

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