حاكم دارفور السابق يحذر من العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي؛ حاكم إقليم دارفور السابق؛ إنه لا يبرر الإجراءات التي أعلنها البرهان في 25 أكتوبر؛ منوهَا إلى أن الخيار الوحيد الذي كان متاحاً هو تدخل الجيش للمحافظة على الوضع.

وأشار مناوي في تصريحات تليفزيونية إلى أن إعتقال حمدوك وبعض الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة يعتبر انقلاباً يتحمله أطراف الحرية والتغيير.

وحذر مناوي من أن لعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر تعني عودة اعتصام القصر وإغلاق شرق السودان.

ويأتي هذا بعد الأحداث الأخيرة في السودان، حيث كان البرهان قد أعلن الإثنين الماضي فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ«التآمر والتحريض على الجيش».