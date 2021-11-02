أخبار عاجلة

«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر -
ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.. "السعدون" تطرح مزادًا علنيًا إلكترونيًا لبيع عقارات مُنوعة بمدينة الرياض -
انتشار كورونا في أوروبا "يثير القلق" وأمريكا تضع دولاً أوروبية في قائمة "الأعلى خطورة" -
ضحايا كورونا في 3 دول.. 126 وفاة جديدة بالبرازيل و54 بمصر و3 بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حاكم دارفور السابق يحذر من العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر

Print
حاكم دارفور السابق يحذر من العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر حاكم دارفور السابق يحذر من العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي؛ حاكم إقليم دارفور السابق؛ إنه لا يبرر الإجراءات التي أعلنها البرهان في 25 أكتوبر؛ منوهَا إلى أن الخيار الوحيد الذي كان متاحاً هو تدخل الجيش للمحافظة على الوضع.

وأشار مناوي في تصريحات تليفزيونية إلى أن إعتقال حمدوك وبعض الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة يعتبر انقلاباً يتحمله أطراف الحرية والتغيير.

وحذر مناوي من أن لعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر تعني عودة اعتصام القصر وإغلاق شرق السودان.

ويأتي هذا بعد الأحداث الأخيرة في السودان، حيث كان البرهان قد أعلن الإثنين الماضي فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ«التآمر والتحريض على الجيش».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر

«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب