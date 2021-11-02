أخبار عاجلة

«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر -
ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.. "السعدون" تطرح مزادًا علنيًا إلكترونيًا لبيع عقارات مُنوعة بمدينة الرياض -
انتشار كورونا في أوروبا "يثير القلق" وأمريكا تضع دولاً أوروبية في قائمة "الأعلى خطورة" -
ضحايا كورونا في 3 دول.. 126 وفاة جديدة بالبرازيل و54 بمصر و3 بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أمريكا والإمارات تقودان جهودا لدعم تأقلم قطاع الزراعة مع تغير المناخ

Print
أمريكا والإمارات تقودان جهودا لدعم تأقلم قطاع الزراعة مع تغير المناخ أمريكا والإمارات تقودان جهودا لدعم تأقلم قطاع الزراعة مع تغير المناخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغلت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، محادثات مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب26) لإطلاق جهود لتوجيه تمويل يهدف لجعل قطاع الزراعة قادرا على التأقلم مع تغير المناخ، وكذلك خفض انبعاثاته.
ويكافح القطاع، الذي يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الأمريكي، بالفعل آثار تغير المناخ اضطربات في الأحوال الجوية وتزايد الجفاف والفيضانات.
وعائدات النفط هي مصدر غنى الإمارات، التي عرضت استضافة محادثات المناخ في 2023، لكنها تطور أيضا تقنيات لتحسين جودة المحاصيل الغذائية من أراضيها، وغالبيتها صحراوية.
وأطلق البلدان مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» أثناء محادثات الأمم المتحدة الجارية في جلاسجو باسكتلندا والتي يُنظر إليها على أنها ضرورية لتفادي الآثار الأكثر مأساوية لتغير المناخ.
وقال وزير الزراعة الأمريكي توم فيلساك «تهدد أزمة المناخ بتعطيل النظم الغذائية في أنحاء العالم وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وتؤثر سلبا على مصادر أرزاق المزارعين»، مضيفا أن هناك حاجة إلى استثمارات لمساعدة القطاع على التكيف.
وتحظى المبادرة حتى الآن بدعم أكثر من 30 دولة و40 منظمة غير حكومية.
ووافقت الحكومات المشاركة، ومنها أوروبية وآسيوية وأفريقية، على زيادة الاستثمار العام والخاص في «الزراعة الذكية مناخيا» في بلدانهم، وتبلغ التعهدات حتى الآن، وكلها تقريبا من الحكومات، أربعة مليارات دولار بشكل جماعي.
وسيتم استخدام الأموال المتاحة، التي تتحكم فيها الحكومات منفردة، لدعم إجراء البحوث في مجالات الحد من الانبعاثات الزراعية وتعزيز التنوع البيولوجي، فضلا تحسين قدرة المَزارع على التأقلم مع تغير المناخ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر

«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب