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أدان البرلمان العربي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه جازان بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.

وحذر البرلمان العربي من خطورة استمرار الأعمال الإرهابية الممنهجة لميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني،مطالبا بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وحاسم لمواجهة اجرام الحوثي.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مشددا على دعم البرلمان العربي الكامل للمملكة العربية السعودية في كل الاجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.