بايدن : نسعى للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية 2050

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن «الولايات المتحدة ستشارك العالم في التصدي للتغير المناخي»، مؤكداً أن واشنطن تسعى للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية 2050.

وقال بايدن: سنقلص الانبعاثات الكربونية واتفقنا على تخفيض انبعاثات الميثان، وأنبه إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإشراك القطاع الخاص في قضية التغيير المناخي.

وبشأن الاتفاق مع الصين، قال الرئيس الأمريكي إنه غير قلق من وقوع نزاع مسلح عرضا بين واشنطن وبكين. وأضاف بايدن للصحفيين أنه يعتقد أن عدم حضور نظيره الصيني شي جين بينغ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب26) كان «خطأ كبيرا».

سبق وأن قال الرئيس الأمريكي، إن التغيرات المناخية تُكلف العالم خسائر بتريليونات الدولارات، وإن بلاده ستكون رائدة في مواجهة التغيرات المناخية لأن العالم لم يواجه الأسوأ بعد من جراء تغير المناخ.

وأضاف «بايدن» في كلمة بقمة جلاسكو، أمس الإثنين، أن التاريخ ينظر إلى القمة الحالية، ويجب انتهاز الفرصة أو سنحكم على الأجيال المقبلة بالمعاناة.

وأشار إلى أن بلاده لديها خطة لخفض انبعاثات الكربون حتى عام 2030، ونحتاج لتنويع مصادر الطاقة عالميًا.

وذكر أن الوقت ضيق لتحقيق الأهداف في العقد الحالي لتقليص الاحترار العالمي، ويجب أن يكون لدينا الطموح لتنفيذ ذلك.