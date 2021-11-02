كشف غموض سرقة فيلا الفنانة نادية الجندي في المنصورية

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بدأت جهات التحقيق في الجيزة، الثلاثاء، استجواب المتهمة بسرفة فيلا الفنانة نادية الجندي في منطقة كرداسة.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمة تعمل خادمة لدى «الجندي»، وأنها وراء سرقة متعلقات الفنانة ممثلة في مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.

كانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة باكتشاف الفنانة نادية الجندي، سرقة مصوغاتها الذهبية من الفيلا سكنها بمنطقة المنصورية، وأشارت التحريات الأمنية إلى أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة.

وتم ضبط المتهمة وأرشدت عن مكان تصريفها للمسروقات، وأحيلت إلى النيابة.