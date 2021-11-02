أخبار عاجلة

«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر -
ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.. "السعدون" تطرح مزادًا علنيًا إلكترونيًا لبيع عقارات مُنوعة بمدينة الرياض -
انتشار كورونا في أوروبا "يثير القلق" وأمريكا تضع دولاً أوروبية في قائمة "الأعلى خطورة" -
ضحايا كورونا في 3 دول.. 126 وفاة جديدة بالبرازيل و54 بمصر و3 بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

كشف غموض سرقة فيلا الفنانة نادية الجندي في المنصورية

Print
كشف غموض سرقة فيلا الفنانة نادية الجندي في المنصورية كشف غموض سرقة فيلا الفنانة نادية الجندي في المنصورية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت جهات التحقيق في الجيزة، الثلاثاء، استجواب المتهمة بسرفة فيلا الفنانة نادية الجندي في منطقة كرداسة.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمة تعمل خادمة لدى «الجندي»، وأنها وراء سرقة متعلقات الفنانة ممثلة في مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.

كانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة باكتشاف الفنانة نادية الجندي، سرقة مصوغاتها الذهبية من الفيلا سكنها بمنطقة المنصورية، وأشارت التحريات الأمنية إلى أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة.

وتم ضبط المتهمة وأرشدت عن مكان تصريفها للمسروقات، وأحيلت إلى النيابة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر

«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب