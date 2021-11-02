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المغرب تكشف عن نسبة التطعيم ضد كورونا

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المغرب تكشف عن نسبة التطعيم ضد كورونا المغرب تكشف عن نسبة التطعيم ضد كورونا

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أعلن وزير الصحة المغربي، خالد أيت الطالب، أن نسبة الذين تلقوا التلقيح ضد كورونا، تجاوزت الـ 64% من العدد الإجمالي للسّكان، جاء ذلك خلال جلسة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) حيث بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين على الأقل من جرعة واحدة أكثر من 24 مليونا و233 ألفا، من العدد الإجمالي للسكان (36 مليون نسمة)«.

ودافع الوزير عن إلزامية التلقيح ضد كورونا، «تفاديا لانتكاسة وبائية».

و بلغ عدد الإصابات بـ«كورونا» في المغرب 946 ألفا و543، منها 14 آلاف و683 وفاة، و927 ألفا و428.

وتجاوزت الإصابات في العالم 246 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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