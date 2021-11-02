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نقل الغاز إلى لبنان عبر الأردن نهاية العام الحالي

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نقل الغاز إلى لبنان عبر الأردن نهاية العام الحالي نقل الغاز إلى لبنان عبر الأردن نهاية العام الحالي

جى بي سي نيوز  :- قال وزير البترول المصري إن بلاده ستبدأ تصدير الغاز إلى لبنان بنهاية العام الحالي، بحسب ما ذكرته قناة تلفزيون سي.إن.بي.سي.

وأضاف الوزير، طارق الملا، في مقابلة، أن إنتاج من الغاز يدور بين سبعة مليارات و7.2 مليار قدم مكعبة يوميا، وأن الصادرات من الغاز المسال تبلغ نحو 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا.

وفي 8 سبتمبر الماضي، اتفق وزراء الطاقة في مصر ولبنان وسوريا والأردن خلال اجتماع في عمّان على "خارطة طريق" لتزويد لبنان بالغاز المصري في أقرب وقت ممكن.

ويواجه لبنان شحا في إمدادات الطاقة، في ظل أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخ البلاد.

المصدر: رويترز

جي بي سي نيوز

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