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الآسيوي: "البريكان" و "ايغالو" ضمن الأفضل في القارة عن شهر أكتوبر

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يستمر التصويت لغاية يوم الأحد المقبل

الآسيوي:

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فراس البريكان لاعب السعودي ونادي الفتح ضمن قائمة أفضل اللاعبين في منطقة غرب آسيا لشهر أكتوبر الماضي المؤلفة من سبعة لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب الشهر بتصويت الجماهير.

و فرض مهاجم المنتخب السعودي فراس البريكان اسمه بقوة حينما سجل في الشهر الماضي هدفين حاسمين الأول في مرمى اليابان خلال تصفيات مونديال قطر، والثاني في شباك الصين ضمن المنافسة ذاتها، ليساهم في وضع الأخضر في صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة حتى الآن برصيد 12 نقطة .

كما وقع اختيار الآسيوي على مهاجم فريق الشباب المحترف النيجيري ايغالو الذي قدم مستويات متميزة مع فريقه خلال شهر أكتوبر ،حيث ساهم بقيادته لاحتلال المركز الثالث على سلم الترتيب العام بعد أن سجل 4 أهداف جعلته يتربع على قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف.

وتم اختيار جائزة أفضل لاعب للشهر إلى جانب البريكان وإيغالو كل من عثمان كامارا (اتحاد كلباء الإماراتي)، مصعب اللحام (الرمثا الأردني)، بغداد بونجاح (السد القطري)، محمود المواس (الشرطة العراقي)، محمد جلال قدوح (العهد اللبناني).

و فتح الاتحاد القاري باب التصويت أمام الجماهير حتى 7 نوفمبر الجاري، لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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