أخبار عاجلة

«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر -
ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.. "السعدون" تطرح مزادًا علنيًا إلكترونيًا لبيع عقارات مُنوعة بمدينة الرياض -
انتشار كورونا في أوروبا "يثير القلق" وأمريكا تضع دولاً أوروبية في قائمة "الأعلى خطورة" -
ضحايا كورونا في 3 دول.. 126 وفاة جديدة بالبرازيل و54 بمصر و3 بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

في «إصلاح لودر بالمخالفة للقواعد».. تأديب 12 مسئولا بمركز ومدينة كفر صقر

Print
في «إصلاح لودر بالمخالفة للقواعد».. تأديب 12 مسئولا بمركز ومدينة كفر صقر في «إصلاح لودر بالمخالفة للقواعد».. تأديب 12 مسئولا بمركز ومدينة كفر صقر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام 12 مسئولًا سابقًا بمركز ومدينة كفر صقر، بمخالفة القواعد الوظيفية والخروج على مقتضي الواجب الوظيفي، وذلك بترسية عملية إصلاح وعمل عمرة للودر وسيارة على الشركة الأعلي سعرًا دون الشركة الأقل سعرًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، حيث تضمن الحكم مجازاة كل من مدير المشتريات برئاسة مركز ومدينة كفر صقر، ومشرف عام على الحملة الميكانيكية وتحسين البيئة برئاسة مركز ومدينة كفر صقر، وباحثين قانونيين، بالخصم 45 يومًا من راتب كل منهم.

وخصمت أيضًا أجر 30 يومًا من راتب كل من نائب رئيس مركز ومدينة كفر صقر، وفني تشغيل بالحملة الميكانيكية بالمركز، وباحث قانوني، ونائب رئيس مركز ومدينة كفر صقر، ومشرفين بالحملة الميكانيكية بذات المركز.

كما خصمت أيضًا أجر 15 يومًا من راتب مدير الشؤون المالية والإدارية بمركز ومدينة كفر صقر، ووجهت عقوبة التنبيه لمدير الحسابات برئاسة مركز ومدينة كفر سابقاً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر

«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب