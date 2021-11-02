في «إصلاح لودر بالمخالفة للقواعد».. تأديب 12 مسئولا بمركز ومدينة كفر صقر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام 12 مسئولًا سابقًا بمركز ومدينة كفر صقر، بمخالفة القواعد الوظيفية والخروج على مقتضي الواجب الوظيفي، وذلك بترسية عملية إصلاح وعمل عمرة للودر وسيارة على الشركة الأعلي سعرًا دون الشركة الأقل سعرًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، حيث تضمن الحكم مجازاة كل من مدير المشتريات برئاسة مركز ومدينة كفر صقر، ومشرف عام على الحملة الميكانيكية وتحسين البيئة برئاسة مركز ومدينة كفر صقر، وباحثين قانونيين، بالخصم 45 يومًا من راتب كل منهم.

وخصمت أيضًا أجر 30 يومًا من راتب كل من نائب رئيس مركز ومدينة كفر صقر، وفني تشغيل بالحملة الميكانيكية بالمركز، وباحث قانوني، ونائب رئيس مركز ومدينة كفر صقر، ومشرفين بالحملة الميكانيكية بذات المركز.

كما خصمت أيضًا أجر 15 يومًا من راتب مدير الشؤون المالية والإدارية بمركز ومدينة كفر صقر، ووجهت عقوبة التنبيه لمدير الحسابات برئاسة مركز ومدينة كفر سابقاً.