رئيس جامعة الفيوم يشارك في فعاليات مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى

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شارك وفدُ جامعة الفيوم برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبوالغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضويةِ كلٍّ من الأستاذ الدكتور كمال غلاب، مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، والأستاذ بكلية الزراعة، وعميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل السابق، والأستاذ الدكتور سناء هارون، المدير التنفيذي لمكتب التايكو بالجامعة، والأستاذ بكلية الزراعة، وعميد كلية التربية للطفولة المبكرة الأسبق، في المؤتمر السنوي الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب، وجمعية سيدات الأعمال للتنمية برئاسة الدكتورة هدى يسى، في دورته ال24 والذي انعقدت أولى فعالياته اليوم، الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر 2021 ويستمر إلى 5 نوفمبر 2021 بمدينة الغردقة، تحت شعار (الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى «الشباب العربي الأفريقي») بحضور نخبة كبيرة من المستثمرات والمستثمرين وسيدات ورجال الأعمال من مصر والدول العربية والأفريقية.

صرَّح أ.د محمد سعيد أبوالغار أن فعاليات المؤتمر بدأت بالسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية دولة المقر لاتحاد المستثمرات العرب، موجِّهًا الشكر والتحية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه للاستثمار في كافة المحافل المحلية والدولية. ومؤكدًا على أن المؤتمر يحتل أهمية كبيرة نتيجة العديد من الأسباب من بينها؛ الثقة الكبيرة التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المرأة المصرية واعتبارها حجر الزاوية في رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية والتطوير.

كما أشاد بدور المرأة وخاصة صاحبة الصناعات الحرفية، وتواجدها في الكثير من المعارض، مثل معرض تراثنا للصناعات الحرفية واليدوية والتراثية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد أن جامعة الفيوم تدعم العديد من الفعاليات التي تتوافق ورؤية المؤتمر؛ حيث نظمت ملتقى الشباب الأفريقي بالجامعات الإفريقي، لدراسة الرؤى والتحديات في القارة الإفريقية، وتقديم العديد من المنح الدراسية في العديد من البرامج الدراسية بالجامعة، إضافة إلى مشاركتها في ملتقى الشباب الإفريقي ومنتدى شباب العالم بشرم الشيخ والذي شهده فخامة رئيس الجمهورية، وحرصها على تبادل الطلاب مع العديد من الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن مصر وبفضل الله، وبرؤية قيادتها السياسية، وما تم من برنامج إصلاحي اقتصادي وطني متكامل يجعل مصر من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار من كافة الاتجاهات، كما أن الشراكات والتحالفات الاقتصادية بين الدول والشعوب هي أحد أهم ركائز تحقيق النماء والرخاء لشعوبنا في مصر والمنطقة العربية والقارة الأفريقية والغنية بكل الفرص والإمكانات للنمو والازدهار.