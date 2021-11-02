«زراعة النواب» تشن هجوما عنيفا على «الأوقاف»:«لا تقوم بدورها المجتمعي وتنتقم من المواطن»

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شن أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، هجوما حادا على وزارة الأوقاف، بسبب ارتفاع قيمة ايجار الفدان الزراعي على الفلاح البسيط، ليصل إلى عشرة آلاف جنيه.

وانتقد النائب محمد الصمودي، عضو لجنة الزراعة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول ارتفاع قيمة إيجار الفدان الزراعى التابع لهيئة الأوقاف، الذي وصل إلى عشرة الاف جنيه، قائلا: «إن قيمة إيجار الفدان في عام ٢٠١١ كانت ألف جنيه، فكيف ترتفع قيمة الإيجار 10 أضعاف في تلك الفترة»، وأيده في ذلك النائب بلال النحال، منتقدا موقف وزارة الأوقاف تجاه المواطنين البسطاء، وأعرب عن اندهاشه من إعلان وزارة الأوقاف مساعدتها ومساندتها للمواطن البسيط من خلال عائد الوقف الخيري في الأعمال الخيرية، لافتا إلى أن هناك فارق كبير بين قيمة ايجار الفدان الزراعى التابع لهيئة الإصلاح الزراعى، والفدان الزراعى التابع لهيئة الأوقاف.

وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، إن ما يحاول المسئولين الترويج له بأن ارتفاع القيمة الايجارية أو غيرها من الملفات المتعلقة بالأراضي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، هو كلام خاطئ، نظرا لأن القيادة السياسية تستهدف الحماية الاجتماعية للمواطن البسيط، وبالتالي نرفض حديث أي مسؤول يحاول تبرير فشله.

ومن جانبه علق النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، قائلا: «إن القيادة السياسية تراعي المواطن البسيط، وهو ما كان واضحا خلال عدد من الملفات التي طرحتها اللجنة خلال الفترة الماضية مثل غرامات الأرز ومديونيات البنك الزراعي، بالإضافة إلى المشروعات القومية»، مضيفا موجها حديثه لمستشار الوزارة الذي شارك في الاجتماع: «في الوقت الذي تعلن فيه وزارة الأوقاف حفاظها على أموال الوقف، إلا أنهم ينتقمون من المواطن والنفع العام في حقيقة الأمر».

و تابع: «الموضوع مش جباية، فالوزارة عليها دور للمجتمع والوقوف بجانب المواطن البسيط، فعلى مدار الخمس سنوات الماضية كنت أتردد على وزارة الأوقاف لانهاء إجراءات استبدال فدان أرض زراعة، لبناء مدرسة نفع عام بقرية في دائرتى، وبعد مجهود ضخم، وإجراءات عديدة، تم تسعير قيمة الفدان ب ٨ مليون جنيه، رغم انه لمصلحة عامة وهى مدرسة ستتولى تعليم النشء والأجيال المقبلة، وهو ما يؤكد ابتعاد وزارة الأوقاف عن دورها المجتمعى المجتمعى».

ورفض الحصرى، تعقيب مستشار وزارة الأوقاف، مطالبا بحضور الوزير والمسئولين التنفيذيين.