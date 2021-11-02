«اكتساب الثقة بالنفس».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر

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تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد ادريس.

وبحسب بيان، الثلاثاء، عقد قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان «اكتساب الثقة بالنفس» ضمن محاضرات التنمية البشرية بالقصر، تحدثت فيها د. جيهان أحمد، عن كيفية اكتساب الثقة بالنفس، ومن أهمها الإهتمام بالمظهر العام، ما يجعل الفرد في حالة نفسية مستقرة والتركيز على الفكرة وتجاهل أي موقف سيئ، مع ضرورة الاهتمام بالقراءة والإطلاع التي توسع معارف الفرد في جميع المجالات والقدرة على تحمل المسئولية، والإتقان في العمل والابتعاد عن رفقاء السوء، وتجنب السلبية، التركيز على الهدف والصراحة مع النفس، والاختلاط بالأشخاص الإيجابيين والمميزون والتعلم من الأخطاء والتجارب السابقة.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان «لغة الحوار ضمان البناء والتنمية» بالتعاون مع مدرسة النصر الابتدائية بالقصير وتحدث محمود محمد قائلا ان الدور المحوري للعمل اللائق في تحقيق التنمية يقتضي الاعتراف بالحوار الاجتماعي بوصفه وسيلة للتفاوض، وبناء إجماع بين الأطراف الثلاثة في عالم العمل: الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية للشاعر الشاذلى عبدالعزيز بشير.

وتضمنت عدة قصائد بالعامية المصرية«أحمد أبوالقاسم، وأخرى بعنوان «في المغربية»، كما أقيم ببيت ثقافة القصير عرض فني لفرقة القصير للفنون التلقائية قدمت من خلاله الأغاني التراثية للفنان منصور جمعة والعزف على السمسمية للفنان خالد مهلل والكف والموال للفنان فوزي سيد.

ونفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة لعمل وجوه العرائس من عجين الورق وتلوينها للمدرب الفنان شعبان أبوالفضل باستخدام ورق، غراء أوكى 4 كيلو، مواسير مياه 4 بوصة، معجون خشب، سنفرة خشب 10 فرخ، ألوان مائية، فرش للتلوين، بينما قدم قصر ثقافة حلايب عرض فنى لفرقة حلايب للفنون التلقائية على مسرح القصر مع المدرب طاهر علي.