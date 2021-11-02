اخصائي علاج نفسي: الاضطراب العقلي وراء إدعاء بعض الأشخاص أنهم المهدي المنتظر

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قالت الدكتورة أميرة شاهين، اخصائي العلاج النفسي والاستشارات السلوكية، إن الاضطراب العقلي أو الذهني وراء إدعاء بعض الأشخاص أنهم المهدي المنتظر، ويكونوا مدركين ومصدقين ذلك تماما، وأي محاولة لتوضيح أن هذا خطأ يتم قبوله برفض تام، ويعرضنا للاذى منهم

وأضافت الدكتورة أميرة شاهين، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن الاضطراب العقلي ليس اختيار، يكون نتيجة اضطراب في الإدراك، بسبب أن الشخص منطوي على نفسه، ويعتمد على التفكير الزائد، وعدم قدرته على مواجهة أحداث الحياة اليومية، وأحساسه بالدونية، مما يجعله يقوم برد فعل معاكس عقليا بأنه شيء كبير.

وأوضحت أنه مع كثرة الضغوط الشديدة يحدث انفجار لقابلية الشخص وتظهر عليه الأعراض المرضية، لافتاً إلى أن أعراض الاضطراب النفسي هي أن الشخص يكون منطوي لدرجة واضحة، وأيضا تغير عادات الشخص اليومية.

وأشارت اخصائي العلاج النفسي، إلى أن الأشخاص الذين لديهم اضطراب عقلي يظهرون بكثرة في الأزمات، خاصة أزمة فيروس كورونا، أو الأزمات المادية.