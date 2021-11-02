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قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت: الضغوطات أو التهديدات لن تدفعني للعودة إلى الوراء

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قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت: الضغوطات أو التهديدات لن تدفعني للعودة إلى الوراء قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت: الضغوطات أو التهديدات لن تدفعني للعودة إلى الوراء

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أكد طارق البيطار قاضي التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، أن «الضغوطات أو التهديدات» لن تثنيه عن التقدم في التحقيقات بهذا الملف.

ونقلت قناة «الجديد» عن البيطار قوله خلال لقائه أهالي ضحايا فوج الإطفاء في قصر العدل: «لن أتراجع عن ملف مرفأ بيروت إلا إذا تم استبعادي بالسبل القانونية المتاحة».

وأشار إلى أنه «يتابع التحقيق بكل جوانبه بالتوازي»، مضيفا أن «مسألة الاستنسابية غير صحيحة فالتحقيق يستدعي كل من وصلت إليه مراسلة حول ملف المرفأ واطلع عليها».

وتابع: «بعض المدعى عليهم قرروا اتهامي بمعالجة جانب واحد من الملف، لكن هذا الأمر غير صحيح كما أنه لا يمكن الكشف عن التحقيق لأنه سري».

وأردف قوله: «الضغوطات أو التهديدات لن تدفعني بالعودة إلى الوزراء».

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