★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، فيديو لمطرب الراب ويجز أثناء حضور العرض الخاص لفيلم «فرق حبرة»، حيث قام الأخير بالانفعال على أحد المراسلين لعدم موافقته على إجراء حوارات صحفية.

وظهر ويجز من خلال الفيديو بدفع ذراع المراسل ليسقط من يده الميكروفون، وسط حشد كبير من الجمهور والإعلاميين الذين ظلوا متعجبين من الواقعة.

كان مطرب الراب «ويجز» أحيا حفلا غنائيا ضخما على مسرح المنارة أرينا بالتجمع الخامس.

وقدّم «ويجز» في الحفل باقة من أشهر أغانيه، مثل: «دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير»، وأحدث أغانيه «كيفي كدة».

وتميز الحفل بالحضور الجماهيري الضخم، حيث تجاوب الجمهور بالرقص والتفاعل مع «ويجز».