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صادم.. ويجز يضرب صحفيا خلال العرض الخاص لفيلم «فرق خبرة»

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فيديو صادم.. ويجز يضرب صحفيا خلال العرض الخاص لفيلم «فرق خبرة» صادم.. ويجز يضرب صحفيا خلال العرض الخاص لفيلم «فرق خبرة»

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لمطرب الراب ويجز أثناء حضور العرض الخاص لفيلم «فرق حبرة»، حيث قام الأخير بالانفعال على أحد المراسلين لعدم موافقته على إجراء حوارات صحفية.

وظهر ويجز من خلال الفيديو بدفع ذراع المراسل ليسقط من يده الميكروفون، وسط حشد كبير من الجمهور والإعلاميين الذين ظلوا متعجبين من الواقعة.

كان مطرب الراب «ويجز» أحيا حفلا غنائيا ضخما على مسرح المنارة أرينا بالتجمع الخامس.

وقدّم «ويجز» في الحفل باقة من أشهر أغانيه، مثل: «دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير»، وأحدث أغانيه «كيفي كدة».

وتميز الحفل بالحضور الجماهيري الضخم، حيث تجاوب الجمهور بالرقص والتفاعل مع «ويجز».

المصرى اليوم

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