قيادات الصحة والطب الوقائي يتفقدون مطار الغردقة الدولي والحجر الصحي

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تفقد الدكتور تامرمرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الؤئون الوقائية بوزارة الصحة، والدكتور أيمن إمام مديرعام الإدارة العامة للحجر الصحي بالوزارة، ونرمين ناجي مدير الطب الوقائي، والدكتور إسماعيل خميس مدير ادارة الحجر الصحي بالمديرية مطار الغردقة الدولي، وذلك لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي بمطار الغردقة الدولى، ومراجعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنافذ دخول البلاد.

وتأتي الجولة وفقا للوائح الدولية المتعارف عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، وتوافر جميع الأجهزة الطبية اللازمة لاستقبال حالات الطوارئ في عيادة الحجر الصحي، وتوافر مخزون من المستلزمات الطبية والوقائية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك إلى جانب إجراء فحص PCRو (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى مصر من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليه من وتم مراجعة الكاميرات الحرارية ومراجعة اعداد العاملين بالحجرالصحي.

ووجه رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة الشكر لجميع الفرق الطبية العاملين بالمطار لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل خدمة لضيوف مصر.