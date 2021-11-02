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ريهام حجاج معلقة على حادث الإسماعلية: «انعكاس لهوس السوشيال ميديا»

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ريهام حجاج معلقة على حادث الإسماعلية: «انعكاس لهوس السوشيال ميديا» ريهام حجاج معلقة على حادث الإسماعلية: «انعكاس لهوس السوشيال ميديا»

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علقت الفنانة ريهام حجاج، الثلاثاء، على الواقعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية أمس، التي قتل فيها مواطن، وتم فصل رأسه عن جسده في وسط النهار بأحد شوارع المحافظة.

وكتبت «حجاج»، منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلة :«جريمة الأسماعيلية.. مش حاتكلم كتير على الفعل الوحشي اللي حصل من حد شوفنا زيه متطرفين ومجانين كتير، أنا اللي مستوقفني بالفعل هو الزمان والمكان، إن ده يحصل في ميدان عام وفي عز الضهر!! وقصاد كل الناس دي اللي كانت بتتفرج، والمفزع هو ردود أفعال الناس، رغم إن المصريين معروفين بالشهامة والجدعنة والتدين».

وتابعت:«طيب لو قلنا إن ما حدش أتحرك عشان اتفزعوا أو خافوا من المجرم.. طيب اللي ماسك التليفون بيصور الجريمة وهى بتحصل هو في إيه ولا في إيه؟ جاب منين القدرة على مسك الموبايل وتصوير المشهد وهو بيحصل.. الفكرة أصلًا خطرت على باله إزاي».

واستكملت ريهام حجاج، قائلة:«بصراحة.. مذبحة الإسماعيلية هي إنعكاس للي وصلناله في هوس السوشيال ميديا اللي تخلي واحد يهمه أنه يصور اللي بيحصل أكتر مايهمه إنقاذ الضحية!!«.

وأختمتت حديثها، قائلة :«للأسف التكنولوچيا على قد ما أدتنا حاجات على قد ماموتت مشاعرنا وإنسانيتنا، ولسة بيقولك ميتاڤايرال.. أحنا استكفينا تكنولوچيا.. أحنا محتاجين إنسانية وشهامة ومبادئ وطيبة ورحمة وأخلاق وضمير».

المصرى اليوم

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