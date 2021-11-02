من 2800 دولار إلى لا شيء.. عملة Squid المشفرة تنهار بعد عملية احتيال

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انهار سعر العملة المشفرة الفيروسية المستوحاة من مسلسل نتفليكس الشهير «لعبة الحبار» بعد ورود تقارير تفصيلية عن مؤسسي المشروع المجهولين الذين قاموا بإغلاق الرمز المميز والهروب بعائدات المستثمرين، وهي أحدث قصة تحذيرية للمتداولين الذين يبحثون عن العملات المشفرة الناشئة للحصول على مكاسب فلكية.

فقد سعر ما يسمى عملة «لعبة الحبار» كل قيمتها تقريبًا في حوالي الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث انخفضت من سعر يزيد عن 2861 دولارًا إلى أقل من نصف بنس وتم محو 6 مليارات دولار من القيمة السوقية في غضون 15 دقيقة، وفقًا لموقع بيانات العملات المشفرة CoinMarketCap.

وبدأ الانهيار بعد أن لاحظ المستخدمون نشاط المحفظة الذي يشير إلى أن المطورين المزعومين للعملة قد أنهوا المشروع قبل أن يتم إطلاق لعبتها على الإنترنت التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة وصُرف عليها حوالي 2.5 مليون دولار من توكينز عملة باينانس، وإخفاء تفاصيل المعاملة باستخدام بروتوكول يسمى Tornado Cash.

وظهر موقع Squid token وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي في وضع عدم الاتصال بعد الحادث صباح يوم الاثنين؛ كان موقع تويتر قد قام بالفعل بتقييد حسابه بسبب «النشاط غير العادي».

ونمت الإشارات التحذيرية بسرعة بعد الارتفاع النيزكي للتوكين الأسبوع الماضي، مع تحذير CoinMarketCap يوم الجمعة من أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن عدم قدرتهم على بيع التوكينات الخاصة بهم في البورصة اللامركزية PancakeSwap.

واستمر الموقع في التحذير من أن المشروع، على الرغم من أنه مستوحى بوضوح من مسلسل نتفليكس، إلا أنه غير تابع للملكية الفكرية للمسلسل، مضيفًا: «يرجى توخي الحذر أثناء التداول!».

وعملة «لعبة الحبار» ليست العملة الوحيدة التي تنهار إلى الصفر. في يونيو/حزيران، فقدت عملة مشفرة مدعومة من الملياردير مارك كوبان كل قيمتها تقريبًا بعد انخفاض سعرها، بعد اكتشاف عيب في تصميم الرمز المميز الذي خلق فرصة سمحت للمستثمرين بجني أموال غير محدودة عن طريق شراء الرمز المميز وبيعه بشكل متكرر. حتى الآن، لم تستعيد العملة المشفرة أي قيمة بعد.

وتبلغ قيمة سوق العملات المشفرة الآن حوالي 2.6 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap، حيث نمت حوالي ستة أضعاف في العام الماضي بفضل التبني المؤسسي المتزايد والمخاوف التضخمية.